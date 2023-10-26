Иордания назвала военным преступлением коллективное наказание палестинцев Израилем

Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, выступая от имени группы арабских стран в четверг, 26 октября, заявил, что коллективное наказание Израилем жителей сектора Газа является военным преступлением, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию ООН.

В ходе своего выступления Абдалла ас-Сафади сказал: «Мы должны выступить против войны в Газе, против гуманитарной катастрофы. Мы должны выступить в поддержку наших человеческих ценностей, Устава ООН. Коллективное наказание, которое применяет Израиль в отношении жителей Газы, является военным преступлением. Мы не должны подвести палестинцев, которые являются осажденным и оккупированным народом, начинающим свой день со смертей и заканчивающим его смертями. Народом, чьи ночи наполнены тьмой, и единственный свет в секторе Газа – это свет от израильских ракет».

«Скажите нет войне и убийствам! Защитите права палестинских детей, женщин, пожилых людей, их право на еду и воду, топливо и медикаменты. Выскажитесь против использования голода в качестве оружия!», – заявил с трибуны Генассамблеи ООН иорданский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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