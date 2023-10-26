Иран заявил о готовности ХАМАС освободить заложников

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины в четверг, 26 октября, заявил, что движение ХАМАС готово освободить гражданских заложников, но мир должен поддержать освобождение из израильских тюрем шести тысяч палестинцев, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию ООН.

В ходе своего выступления иранский дипломат сказал: «Мы провели серию переговоров с ХАМАС, из которых следует, что движение готово отпустить гражданских пленных, однако мир должен поддержать освобождение шести тысяч палестинцев, которых удерживают в израильских тюрьмах».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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