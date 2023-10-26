Израиль потребовал от Москвы «немедленно изгнать главарей ХАМАС» из России

МИД Израиля в четверг, 26 октября, потребовал от России немедленно выслать страны представителей палестинской организации ХАМАС, которые сейчас находятся с визитом в Москве, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном израильским МИДом, в частности, говорится: «Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС. Руки главарей ХАМАС запятнаны кровью более чем 1 400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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