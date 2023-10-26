В Белом доме ожидают тактического преимущества России на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 26 октября, заявил, что Соединенные Штаты ожидают продолжения атак России на Украине, вследствие которых в ближайшие месяцы российские войска могут добиться тактического преимущества, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Белого дома сказал: «Россия вновь начала наступление на Восточной Украине на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска. Это наступление не стало для нас сюрпризом. Наблюдая это, США намерены продолжить обеспечивать Украину оружием. Мы только что выделили на эти цели еще $150 млн. Однако, Конгрессу следует поторопиться и одобрить запрос администрации о выделении дополнительных средств на помощь Украине. Сейчас пришло время продвинуться по запросу дополнительного финансирования. Поскольку время, очевидно, не на нашей стороне и не на стороне Украины».

«Мы ожидаем, что со стороны России последуют дальнейшие атаки. И нам нужно помнить, что Россия по-прежнему имеет определенный наступательный потенциал и может достичь некоторых тактического преимущества в ближайшие месяцы», – отметил Кирби.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»