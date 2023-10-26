Путин пообещал заняться вопросом повышения зарплат в космической отрасли

Президент России Владимир Путин в Королёве на РКК «Энергия» во время встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в четверг, 26 октября, заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, и пообещал, что власти займутся вопросом их повышения», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Кремля.

Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать на изменения в части зарплат, глава государства сказал: «Да, можете… Сейчас зарплата в районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен. Упустили, согласен. Такие вопросы в один щелчок не решаются, но над этим думать точно нужно и двигаться вперед. Надо подумать и о льготах на ипотеку для работников отрасли».

Королёв, Иван Бабурин

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