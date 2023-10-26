Военные США в Ираке и Сирии были атакованы проиранскими силами 16 раз за полторы недели

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 26 октября, заявил, что американские военные в Ираке и Сирии за последние полторы недели были атакованы проиранскими группировками 16 раз, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказал: «Хочу сказать, что между 17 и 26 октября силы США и коалиции подверглись нападению с помощью беспилотников-камикадзе и ракет в Ираке 12 раз, и четыре раза в Сирии. Конечно мы знаем, что речь идет о военизированных группировках, которые поддерживает Иран. И, конечно, мы считаем, что ответственность за эти группировки несет Иран».

Вашингтон, Иван Бабурин

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