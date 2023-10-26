США перебросили на Ближний Восток 900 операторов систем ПВО и ПРО

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 26 октября, заявил, что Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток дополнительно около 900 военных, в основном, операторов систем ПВО и ПРО, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона сказал: «Да, я готов подтвердить, что около 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США с момента нашего первоначального объявления о расстановке сил на Ближнем Востоке. В основном, это операторы систем ПВО и ПРО».

Вашингтон, Иван Бабурин

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