Путин поручил разработать и утвердить национальный проект по развитию космической отрасли

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли в Королёве в четверг, 26 октября, поручил правительству разработать и утвердить национальный проект по развитию космической отрасли, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Возьмем национальный проект развития беспилотных летательных систем. Это существенно повысило эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора. Безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса. Такие же подходы считаю необходимым использовать и в развитии космического сектора отечественной экономики. В этой связи прошу правительство до 1 июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект».

Королёв, Иван Бабурин

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