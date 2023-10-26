Путин пообещал поддержать проект ядерного космического буксира

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли в Королёве в четверг, 26 октября, заявил, что государство поддержит программу по созданию ядерного буксира на базе транспортного энергетического модуля, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Отвечая на вопрос, планирует ли государство поддерживать программу по созданию ядерного буксира на базе транспортного энергетического модуля, Путин сказал: «Сейчас просто не знаю деталей, связанных с планируемым финансированием, но мы точно совершенно не бросим эту тему и обеспечим необходимым объемом денег для того, чтобы программа делалась. Сто процентов. Освоение дальнего космоса без этого, наверное, просто нереалистично, невозможно. Многие партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству по этому направлению».

Королёв, Иван Бабурин

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