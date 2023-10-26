Путин поручил в сжатые сроки увеличить орбитальную группировку спутников

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли в Королёве в четверг, 26 октября, заявил, что одной из главных задач является в сжатые сроки увеличить состав действующей российской орбитальной группировки и наладить серийное производство космических аппаратов, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «В тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок».

«Необходимо также наладить серийное производство космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке. Я прошу правительство подумать, как максимально ускорить развитие наших производственных возможностей в этой сфере. Важно максимально полно использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре, необходимой для выпуска и тестирования спутников и их компонентов, что позволит, безусловно, ускорить путь от инноваций до массового продукта», – подчеркнул Путин.

Королёв, Иван Бабурин

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