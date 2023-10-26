СМИ: Китай отказался участвовать в обсуждении «формулы мира» Зеленского на Мальте

В октябрьской встрече на Мальте, посвященной обсуждению киевской «формулы мира», которую в Москве называют оторванной от реальности, не примут участие представители Китая, как ранее ожидалось, – передает в четверг, 26 октября, агентство Bloomberg

В заметке агентства говорится, что «отсутствие Китая станет разочарованием для президента Зеленского, который пытается заручиться серьезной международной поддержкой своего проекта».

«На сегодняшний день в список участников встречи на Мальте значатся страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидается, что Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн. В Офисе президента Украины уверены, что участие во встрече на Мальте примут участие представители более 50 стран», – сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Вашингтон, Иван Бабурин

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