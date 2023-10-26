Антонов заявил, что Белый дом глух к доводам разума простых американцев

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 26 октября, заявил, что демократическая администрация США, выделяя очередной многомиллионный пакет военной помощи обанкротившемуся киевскому режиму, демонстрирует свою глухоту к доводам разума, которые все чаще звучат из уст простых американцев, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале посольства России, комментируя предоставление США Киеву очередного пакета военной помощи, Антонов написал: «Мы обратили внимание на объявленные 26 октября американскими властями очередные поставки для нужд ВСУ на сумму $150 млн., включая средства ПВО и противотанковые вооружения. Как и на то, что это происходит в период небывалой эскалации международной напряженности. Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов».

«Демократическая администрация остается глуха к доводам разума, все чаще звучащим из уст простых американцев, представителей местных академических кругов, бизнесменов и некоторых политиков. Давно пора прекратить бессмысленные многомиллиардные вливания в обанкротившийся киевский режим. Перестать демонстрировать наплевательское отношение к мнению своих граждан и безразличие ко все новым жертвам, гибнущим от американского оружия», – подчеркнул российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

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