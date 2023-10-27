Нетаньяху не готов единолично согласовывать начало наземной операции в Газе

Спустя почти три недели после атаки ХАМАС на Израиль правительство Нетаньяху так и не дало добро на начало военной операции в Газе, хотя военные заявляют, что они совершили несколько коротких вторжений через границу и что в ближайшие дни готовы к полноценным военным действиям на территории анклава.

Между тем, Соединенные Штаты призвали Израиль не спешить с наземным вторжением, даже несмотря на обещанную полную поддержку союзника. И дело тут не только в заложниках, пишет газета The New York Times. Существует обеспокоенность по поводу потерь в результате операции и неуверенность в том, что именно может означать уничтожение Хамаса, общественного движения, а также военной силы, которая глубоко укоренилась в обществе Газы.

Отвечая на вопрос, каковы военные цели операции, представитель израильских военных ответил, что цель состоит в том, чтобы «ликвидировать ХАМАС». Но как армия узнает, что достигла этой цели? – задается вопросом американская газета. «Это большой вопрос, и я не думаю, что сейчас у меня есть возможность ответить на него», – заявил пресс-секретарь подполковник Ричард Хехт на брифинге через неделю после нападения ХАМАС на Израиль.

По словам израильского чиновника, трех высокопоставленных военных офицеров и высокопоставленного иностранного дипломата, знакомого с переговорами, одной из неотложных проблем является судьба заложников и переговоры, проводимые при посредничестве Катара по освобождению хотя бы некоторых из них. Израильское правительство хочет дать больше времени для продвижения этих переговоров, возможно, чтобы добиться освобождения захваченных женщин и детей.

Хотя внутри страны мало разногласий относительно предоставления небольшого окна времени для дальнейших переговоров, между военным ведомством и частью правительства Нетаньяху существует спор о том, что делать, если переговоры провалятся, по словам чиновников и офицеров.

Военное руководство уже окончательно разработало план вторжения, но г-н Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его – отчасти потому, что он хочет единогласного одобрения со стороны членов военного кабинета, который он сформировал после нападения 7 октября.

Аналитики полагают, что г-н Нетаньяху опасается давать добро в одностороннем порядке, поскольку доверие общества к его руководству уже падает, и он боится, что именно его обвинят в случае провала операции.

«Все указывает на то, что он попытается остаться», – сказал Йоханан Плеснер, президент Израильского института демократии, исследовательской группы, базирующейся в Иерусалиме.

Офис г-на Нетаньяху отказался комментировать эту статью, вместо этого сославшись на речь премьер-министра, произнесенную в среду вечером, в которой он пообещал уничтожить ХАМАС, не описывая метод и сроки такой операции.

«Мы поставили перед этой войной две цели: ликвидировать ХАМАС, уничтожив его военный и управленческий потенциал, и сделать все возможное, чтобы вернуть наших пленников домой», – сказал г-н Нетаньяху.

Он добавил: «Мы готовимся к наземному вторжению. Я не буду подробно рассказывать, когда, как и сколько, а также общие соображения, которые мы принимаем во внимание, большинство из которых неизвестны общественности».

Двусмысленность, по-видимому, отражает разногласия в кабинете министров по поводу того, разрешать ли полное вторжение в Газу, что может ввергнуть наземные войска в устрашающие городские сражения против тысяч боевиков ХАМАС, скрывающихся в сети туннелей длиной в сотни миль, вырытых глубоко под городом Газа.

Вместо этого министры также рассматривают менее амбициозный план, включающий несколько более ограниченных вторжений, направленных против одной небольшой части анклава за раз.

В военном ведомстве существуют опасения, что цели Израиля будут размыты, если г-н Нетаньяху выполнит свое обещание в среду одновременно добиваться освобождения всех заложников и одновременно пытаться уничтожить ХАМАС. Первая цель требует переговоров и достижения соглашения с руководством Хамаса, тогда как вторая требует его уничтожения, а найти баланс сложно, заявили два высокопоставленных военных чиновника.

В знак внутреннего разногласия министр обороны Йоав Галлант в своей речи в четверг вечером подчеркнуто не назвал спасение заложников одной из военных целей Израиля.

Как сообщают инсайдеры в правительстве Израиля, взаимная подозрительность между военными и премьер-министром настолько глубока, что государственные служащие запретили военным приносить записывающее оборудование на заседания кабинета министров. Военные же интерпретировали этот шаг как попытку ограничить количество доказательств, которые могли быть представлены национальному расследованию после войны.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»