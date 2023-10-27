Послу Норвегии в МИД РФ указали на недопустимость попрания памяти воинов-освободителей

МИД России в пятницу, 27 октября, вызвал посла Норвегии Роберта Квиле из-за попыток властей страны сорвать мероприятия по чествованию памяти советских воинов.

В заявлении, распространенном российским МИДом, говорится: «Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний. Действия мэра коммуны Сер-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков Генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей».

«Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть, нельзя делить, исходя из соображений сиюминутной политической конъюнктуры в неблаговидных целях, Победу на свою и чужую», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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