Госдума рассмотрит закон об усилении дисциплины в школе

В Госдуму РФ в пятницу 27 октября на рассмотрение внесен законопроект, согласно требованиям которого планируется включить в правила внутреннего распорядка обучающихся требования к дисциплине на занятиях и правилам поведения в школе.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Госдумы, в частности, говорится: «Чтобы дети не отвлекались, предлагается установить, что использование средств связи школьниками во время занятий не допускается. Исключения – возникновение опасных ситуаций или обращения к электронным ресурсам, которые предусмотрены образовательной программой».

«Также могут внести ряд изменений, направленных на повышение авторитета педагогов. Закрепляется, что педагогические работники имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Администрация школы будет обязана рассматривать обращения педагогов о дисциплинарных взысканиях по отношению к ученикам», – отметили в пресс-службе Нижней палате российского парламента.

Москва, Иван Бабурин

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