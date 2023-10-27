Захарова сказала, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 27 октября, заявила, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна США, которые из-за призыва к прекращению огня заблокировали российский проект резолюции СБ ООН.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Западный информационный и политический мейнстрим навязчиво продвигает тезис о том, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России, так как отвлекает международное сообщество от ситуации на Украине. Только при этом почему-то забывают обратить внимание на следующие факты:

– Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН.

– США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН именно из-за призыва к прекращению огня.

Так кому же выгодна эскалация?»

Москва, Иван Бабурин

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