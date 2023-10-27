СМИ: ХАМАС отказал Израилю в выдаче заложников в обмен на предложение прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля освободить всех заложников и выдать тела погибших израильтян из сектора Газа в обмен на прекращение огня, – передает в пятницу, 27 октября, телеканал Al Arabiya.
Со ссылкой на источники телеканал сообщил: «Израиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и передачу тел погибших израильтян. ХАМАС отверг это предложение и потребовал освобождения палестинских заключенных. ХАМАС просил о длительном перемирии, но Израиль отказался давать ответ на это предложение».
Дубай, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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