Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сменив ранее занимавшего этот пост генерала армии Сергея Суровикина.

В публикации на сайте оборонного ведомства говорится: «В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами. Участник боевых действий».

На сайте минобороны говорится, что «Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года под Симферополем, окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО (1989), Военный университет ПВО (2000), Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ (2010). В 2012 году Афзалов был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, в июле 2017 года был назначен командующим армии ВВС и ПВО округа, а в августе 2018-го – начальником главного штаба ВКС России».

«Генерал-полковник Виктор Афзалов награжден орденами «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и многими медалями», – сообщили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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