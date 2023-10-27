Лукашенко о ситуации на Ближнем Востоке: Это америкосы закручивают там всю эту канитель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район в пятницу, 27 октября, заявил, что в эскалации на Ближнем Востоке виноваты «америкосы», которые закручивают там всю эту канитель, – сообщает БелТА.

Отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, глава Белоруссии сказал: «Как там ситуация будет развиваться – одному богу известно. Это же америкосы закручивают там всю эту канитель. Сказали евреям: «Стоп! Пока мы не развернемся, в Газу не наступать, не лезть». Они туда сунулись, разведвойска, их там всех изрешетили. Американцы с евреями зашли в Сектор Газа, чтобы пощупать обстановку, спланировать наземную операцию – их всех уничтожили. Это говорит о том, что там серьезные люди – тот же ХАМАС, а, может, и не ХАМАС. Никто не знает, кто там».

«И вот они планируют: то ли затопить эти подземные коммуникации, но это под 200 человек заложников. Поэтому много вот таких нюансов. Но американцы всем управляют, сказали «стоп» – стоим, сказали «наступать» – наступаем. Американцы учуяли изменение ситуации в мире, многополярность и прочее – им это крайне не надо. А как устоять? Вот они и пытаются как обычно разжечь хаос внутри стран и на международной арене поджечь войнушку. Украина, Ближний Восток, Тайвань и прочее – там еще заварушку организовывают. Им надо, чтобы весь мир бурлил, чтобы эта муть везде была. Таким образом они хотят сохранить свое доминирующее положение. Надо положить этому конец», – подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что «может быть третья мировая война. Если американцы, подтянув туда авианосцы, начнут бомбить со Средиземного моря какие-то страны, и особенно Иран, иранцы ответят. И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море. Потопят! Это катастрофа! А выход один – надо создавать государство палестинское, как это было в 1947 принято решение».

«Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша – не то ляпнул! Он правильно сказал: в жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: ребята, вы не автономия палестинская, а вот ваше государство, вот еврейское государство. Сесть договориться раз и навсегда, будут границы. Тогда можно будет предъявлять им претензии. А что ж мы людей под землю загнали и требуем от них, чтобы он кричали: «Ура! Ура! Вы, израильтяне, молодцы, правы!», – сказал Александр Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

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