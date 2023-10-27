США указали Израилю на соблюдение правил ведения войны

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на 10-й Чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в пятницу, 27 октября, заявила, что Израиль, реализуя право на защиту своего народа, должен это делать в соответствии с правилами ведения войны, при этом, дальнейшее урегулирование должно строиться на основе сосуществования двух государств, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала ГА ООН.

В ходе своего выступления американский дипломат сказала: «США заявили четко в открытых и личных разговорах, что Израиль, когда реализует право на защиту своего народа от террористической группировки, должен это делать в соответствии с правилами войны».

«Международное гуманитарное право должно соблюдаться в секторе Газа и во всем регионе всеми сторонами. США призывают Израиль, Египет и все стороны принять конкретные меры для облегчения гуманитарного кризиса в секторе Газа. …Мы не должны возвращаться к статус-кво, при котором ХАМАС терроризировал Израиль, и мы не можем вернуться к статус-кво, при котором экстремистские поселенцы могут атаковать и терроризировать палестинцев на Западном Берегу. Статус-кво неприемлем. После того, как нынешний кризис будет пройдет, видение дальнейшего урегулирования должно строиться на урегулировании на основе сосуществования двух государств», – подчеркнула представитель США в ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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