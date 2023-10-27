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Суббота, 28 октября 2023, 03:13 мск

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США будет сложно обеспечивать Украину и Израиль вооружениями, несмотря на оптимизм Белого дома

Фото: pixabay.com

Директор программы внешнеполитических исследований вашингтонского института Брукингса Майкл О'Хэнлон заявил, что несмотря на оптимистичные заявления Белого дома, властям США будет сложно одновременно обеспечивать Украину и Израиль требующимися им вооружениями, – сообщает в пятницу, издание, The Hill.

В интервью изданию О'Хэнлон сказал: «Любые общие заявления, такие как «мы справимся с этим, мы сможем», являются чрезмерным упрощением. Я не считаю, что Пентагон или администрация ошибаются, но думаю, что, если у них это звучит как нечто простое или естественное, то это совершенно не так. Высокий спрос на вооружения продемонстрировал ограниченность возможностей США по восполнению собственных запасов. Становится заметно, что производители с трудом выполняют заказы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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