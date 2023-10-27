США будет сложно обеспечивать Украину и Израиль вооружениями, несмотря на оптимизм Белого дома

Директор программы внешнеполитических исследований вашингтонского института Брукингса Майкл О'Хэнлон заявил, что несмотря на оптимистичные заявления Белого дома, властям США будет сложно одновременно обеспечивать Украину и Израиль требующимися им вооружениями, – сообщает в пятницу, издание, The Hill.

В интервью изданию О'Хэнлон сказал: «Любые общие заявления, такие как «мы справимся с этим, мы сможем», являются чрезмерным упрощением. Я не считаю, что Пентагон или администрация ошибаются, но думаю, что, если у них это звучит как нечто простое или естественное, то это совершенно не так. Высокий спрос на вооружения продемонстрировал ограниченность возможностей США по восполнению собственных запасов. Становится заметно, что производители с трудом выполняют заказы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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