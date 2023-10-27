Белый дом обвинил Трампа в нанесении ущерба альянсам США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Дональд Трамп в бытность хозяином Белого дома нанес ущерб альянсам Вашингтона и отступил от формирования международного порядка, – сообщает в пятницу, 27 октября, издание Foreign Affairs.

В статье для издания Салливан пишет: «С избранием Дональда Трампа в США появился президент, считавший, что союзы являются формой геополитического благополучия. Сделанные им шаги нанесли вред этим альянсам, на что указали Пекин и Москва, которые правильно рассматривали альянсы США как источник силы, а не как бремя. Вместо того, чтобы действовать по формированию международного порядка, Трамп отступил от него. А президент Байден теперь намерен устранить ущерб, нанесенный Трампом нашим союзам. Эта задача стала очевидной благодаря неспровоцированному вторжению России в Украину в феврале 2022 года, а также возрастающей настойчивости Китая в Южно-Китайском море и Тайванском проливе».

«США слишком часто относились к международным институтам как к высеченным в камне, не обращая внимания на то, что они не были исключительными и не представляли широкое международное сообщество. Хотя Соединенные Штаты остаются великой мировой державой, некоторые из наших наиболее жизненно важных мышц атрофировались», – отметил также советник президента США по национальной безопасности Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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