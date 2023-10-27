Израиль анонсировал расширение активности своей армии предстоящей ночью

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Дэниел Хагари на брифинге в пятницу, 27 октября, заявил, что «сегодня ночью сухопутные войска расширят свою активность», – сообщает Times of Israel.

В ходе своего выступления представитель ЦАХАЛ сказал: «В последние несколько часов военные увеличили количество авиаударов по сектору Газа и продолжат проводить наземные операции. ВВС наносят очень значительные удары по подземным объектам. Сегодня ночью сухопутные войска расширят свою активность».

«В течение последних двух дней пехота и танки ЦАХАЛ проводили ограниченные рейды в сектор Газа. ЦАХАЛ продолжит наносить удары по городу Газа и прилегающим районам на севере сектора Газа. Мы снова призываем палестинцев эвакуироваться на юг сектора. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Государства Израиль и будем это делать на всех аренах».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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