В США пригрозили международным уголовными преследованием украинским депутатам за запрет Православной Церкви

Адвокат Украинской Православной Церкви (УПЦ), юрист из США, Боб Амстердам направил депутатам Верховной Рады письмо, в котором предупредил, что за принятие закона о запрете УПЦ они подвергнутся международному уголовному преследованию, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как пишет издание, в своем письме украинским депутатам Боб Амстердам заявляет: «Принятый в первом чтении законопроект 8371 нарушает право на свободу вероисповедания, за что ключевые союзники Украины, включая США, ЕС и Великобритания регулярно вводит индивидуальные санкции против виновных в нарушениях прав человека. Кроме того, страны, которые обязуются поддерживать права человека, возбуждают в своих судах уголовные дела против виновных в нарушениях этих прав в соответствии с принципом универсальной юрисдикции. Депутаты Верховной Рады, которые поддержат этот закон, в будущем могут предстать в иностранном суде и обвиняться в уголовных преступлениях».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»