В Белом доме назвали самообороной атаки США на сирийские объекты

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что удары армии США по объектам в Сирии были нанесены в порядке самообороны, – сообщает в пятницу, 27 октября, телеканал ABC.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста телеканала, Кирби сказал: «Эти удары были в значительной степени нанесены в порядке самообороны. Вы знаете, что наши силы и объекты со стороны этих прокси-группировок, которые поддерживаются Ираном, были атакованы, в основном ракетами. Они бьют в ответ. Если такое случится, то мы абсолютно точно будем делать все, что положено для защиты наших войск и объектов. Мы будем к этому готовы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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