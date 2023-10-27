В ЕС одобрили передачу Киеву доходов от замороженных российских активов

Главы стран-членов Евросоюза на двухдневном саммите Евросовета в Брюсселе одобрили план использования доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине, – сообщает в пятницу, 27 октября, Financial Times.

В заметке британского издания говорится, что «Еврокомиссия планирует в начале декабря представить конкретное предложение по использованию российских средств. Ожидается, что предложения ЕС внесут ясность в юридические обязательства, связанные с доходами на размещение ценных бумаг, и предпишут отменить их. При этом законопроект о фактическом изъятии и перераспределении средств в пользу Киева будет вынесен на обсуждение только в следующем году».

«Несколько государств-членов ЕС, таких как, например, Германия, ранее скептически относились к этим планам передачи Украине доходов от замороженных российских активов из-за юридических проблем, связанных с правом собственности на средства. Однако, министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею использования прибыли от размещения российских активов, после чего «G-7» также одобрила эти планы, и эти опасения были развеяны», – пишет Financial Times.

Брюссель, Иван Бабурин

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