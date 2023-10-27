Пентагон заявил о выпуске новой модернизированной основной ядерной бомбы

Министерство обороны США в пятницу, 27 октября, заявило, что принято решение о выпуске модернизированной основной ядерной бомбы стратегических сил страны, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Пентагоном, говорится: «Сегодня министерство обороны объявило, что Соединенные Штаты при наличии одобрения конгресса и выделения им соответствующих средств намерены выпускать современный вариант ядерной бомбы свободного падения B61, получивший обозначение B61-13. Производить B61-13 будет Национальное управление по ядерной безопасности министерства энергетики США. Модернизированная бомба B61-13заменит часть запасов В61-7, у нее будет такая же мощность при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная модификация В61-12».

«Решение о модернизации ядерного снаряда не является реакцией на какие-либо отдельные международные события, оно отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире», – подчеркнули в Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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