СМИ: Белый дом призывает Израиль отказаться от наземной операции в Газе в пользу точечной бомбардировки

Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в секторе Газа в пользу точечных авиаударов и рейдов спецназа, – сообщает The Washington Post.

Журналист издания со ссылкой сразу на «пятерых представителей властей США» в соцсети Х (экс-Twitter) написал: «Администрация Байдена призывает Израиль воздержаться от полномасштабного наземного вторжения и вместо этого провести «хирургическую» кампанию с применением авиаударов и рейдов спецназа».

«Белый дом опасается, что наземная операция может свести «на нет» усилия по освобождению заложников и приведет к многочисленным жертвам среди гражданских палестинцев, израильских солдат и расширит войны на Ближнем Востоке. При этом, источники говорят, что в администрации нет большой уверенности в том, что Израиль откажется от полномасштабного наземного вторжения», – пишет корреспондент The Washington Post.

Между тем, телеканал Sky News Arabia сообщил, что «израильские танки двигаются в сторону сектора Газа в районе города Бейт-Ханун».

Вашингтон, Иван Бабурин

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