Эрдоган призвал сограждан выйти на «Большой палестинский митинг»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 27 октября, призвал соотечественников прийти в субботу, 28 октября, на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле, – сообщают СМИ.

В аккаунте Эрдогана в соцсети X (экс-Twitter) появилась запись: «Приглашаю каждого представителя нашей нации завтра на «Большой палестинский митинг», который мы проведем в аэропорту Ататюрка, чтобы вновь продемонстрировать всему миру солидарность с нашими палестинскими братьями».

Между тем, член политбюро движения ХАМАС Хусам Бадран призвал палестинцев на Западном берегу сектора Газа выходить на демонстрации и вступать в бои с израильскими военными.

В заявлении Хусама Бадрана, распространенном ХАМАС, говорится: «Мы призываем наш народ во всех городах, деревнях и лагерях Западного берега немедленно выходить на демонстрации на всех площадях и во всех местах, а затем вступать в бои со всеми оккупантами».

Анкара, Иван Бабурин

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