российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 03:14 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

ХАМАС призвал «остановить преступления Израиля»

Фото: Reuters

Палестинское движение ХАМАС в пятницу, 27 октября, выпустило заявление, в котором призвало мировое сообщество «остановить преступления, с которыми столкнулись палестинцы», – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном ХАМАС, говорится: «Мы призываем арабские и мусульманские страны, и международное сообщество взять ответственность и действовать незамедлительно, чтобы остановить преступления и череду убийств, с которым столкнулся наш народ».

Рамалла, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика,