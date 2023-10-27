ХАМАС призвал «остановить преступления Израиля»

Палестинское движение ХАМАС в пятницу, 27 октября, выпустило заявление, в котором призвало мировое сообщество «остановить преступления, с которыми столкнулись палестинцы», – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном ХАМАС, говорится: «Мы призываем арабские и мусульманские страны, и международное сообщество взять ответственность и действовать незамедлительно, чтобы остановить преступления и череду убийств, с которым столкнулся наш народ».

Рамалла, Иван Бабурин

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