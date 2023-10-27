США предупредили Киев, что за вооружения ему придется конкурировать с американской армией

Депутат Верховной рады от парии Зеленского «Слуга народа» Егор Чернев в пятницу, 27 октября, заявил, что конгрессмены США ему сказали, что в ближайшее время Украине придется рассчитывать на собственные силы, потому что за вооружение Киев будет конкурировать «даже не с Израилем, а с американской армией», – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Чернев написал: «Коллеги из Сената и Палаты представителей неформально сказали, что в дальнейшем Украине все больше придется рассчитывать на собственные силы. Среди главных причин – внутриполитическая ситуация в США и возможность участия их армии в новых конфликтах. Как сказали наши друзья, может случиться, что за вооружение вы будете конкурировать не с Израилем, а с американской армией. То есть может сложиться такая ситуация, что деньги на помощь будут, но самих снарядов или пушек может не хватать».

Киев, Иван Бабурин

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