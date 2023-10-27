Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 27 октября, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию, разработанную 22 арабскими государствами, включая Россию, и внесенную на рассмотрение Иорданией. Резолюция призывает к немедленному прекращению огня между Израилем и движением ХАМАС, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала Генассамблеи ООН.

Резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 120 стран, против высказались 14, воздержались – 45. Следует отметить, что против резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня, проголосовали, в том числе, США, Хорватия, Чехия и Израиль. Поправку Канады с осуждением ХАМАС ГА ООН не приняла.

В тексте документа содержится призыв к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий, а также к немедленному предоставлению полного, устойчивого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам».

«Создать гуманитарные коридоры для облегчения поставки гуманитарной помощи в Газу, обеспечить беспрепятственный доступ в анклав услуг и товаров первой необходимости, включая в том числе воду, продовольствие, медикаменты, топливо и электроэнергию», – говорится в резолюции Генассамблеи ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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