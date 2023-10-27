Израильский постпред заявил о нелегитимности ООН

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан в пятницу, 27 октября, заявил, что у Организации Объединенных Наций «не осталось ни грамма легитимности» после принятия резолюции о прекращении огня и отклонения поправки с осуждением палестинского движения ХАМАС, – сообщают СМИ.

Комментируя принятие поправки Генассамблеей ООН о немедленном прекращении огня, израильский дипломат сказал: «Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали сегодня, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости. Это черный день для ООН и человечества. Израиль будет использовать все средства в борьбе с ХАМАС».

Резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к немедленному прекращению огня поддержали 120 стран, воздержались 45, против высказались 14, в том числе США, Хорватия, Чехия и Израиль.

Следует отметить, что после объявления решения об отклонении поправки Канады с осуждением ХАМАС зал ГА ООН взорвался аплодисментами.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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