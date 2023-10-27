Израиль и США опровергают, что операция в Газе является крупномасштабной

Официальные лица США и Израиля в пятницу, 27 октября, заявили, что наземное вторжение в сектор Газа в ночь на субботу, 28 октября, не является крупномасштабным наступлением, – передает ABC News.

В сообщении телеканала говорится, что «представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что нынешняя акция не является крупной операцией, а источник в администрации США сообщил, что операция носит ограниченный характер».

Тем временем канал Times of Gaza сообщил, что «сектор Газа подвергся усиленным авиаударам».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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