Израиль отказался гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что не может гарантировать безопасность журналистов во время бомбардировок сектора Газа, – передает в пятницу, 27 октября, информационное агентство Reuters.

Агентство пишет, что в письменном ответе ЦАХАЛ на соответствующий запрос от редакций Reuters и AFP говорится: «ЦАХАЛ наносит удары по всем видам военной деятельности ХАМАС на всей территории Газы. В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно просим вас принять все необходимые меры для обеспечения их безопасности».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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