Небензя назвал принятие резолюции победой здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в пятницу, 27 октября, заявил, что принятие резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленном прекращению огня, является победой здравого смысла, справедливости, соображений гуманизма, и призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к этому призыву, – сообщают СМИ.

Комментируя принятие резолюции Генассамблеи ООН, российский дипломат сказал: «Голос объединенного арабского мира и всех здравомыслящих членов международного сообщества возобладал. Теперь обе стороны обязаны к нему прислушаться. Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия. Это особенно важно в свете поступающей информации о начале наземных военных действий в секторе Газа».

«Это не победа какой-либо национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости, соображений гуманизма. Это материальное воплощение той огромной обеспокоенности по поводу судеб мирных жителей в Газе и в Израиле, которая всех нас объединяет. Данная резолюция – меньшее из того, что мы можем и обязаны для них сделать», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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