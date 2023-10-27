Россия назвала «гадким и до предела циничным» заявление Белого дома о казнях российскими командирами собственных солдат

Посольство России в США в пятницу, 27 октября, назвало «гадким, до предела циничным, ничем не обоснованным заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что «российские командиры казнят солдат, отказывающихся выполнять приказы», – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне, говорится: «Администрация [США] применяет свой излюбленный инструментарий – вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным, провалившим столь разрекламированное контрнаступление. Это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление».

«Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома – ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю. Видимо, такие понятия местным провластным мифотворцам не знакомы. Но, как говорится, не надо судить по себе», – подчеркнули российские дипломаты.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»