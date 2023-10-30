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Понедельник, 30 октября 2023, 18:32 мск

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Белый дом послал Ирану «решительное предупреждение»

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о серьезном отношении к интересам и национальной безопасности США на Ближнем Востоке и послал Ирану «решительное предупреждение», – сообщает в понедельник, 30 октября, телеканал CNN.

В интервью телеканалу Кирби сказал: «Если придется, мы, конечно, будем действовать, чтобы защищать наши войска и объекты. Это решительное предупреждение, которое Ирану необходимо принять. Мы серьезно относимся к нашим интересам национальной безопасности в регионе, поэтому президент Байден задействовал две ударные группы авианосцев. США будут принимать решения о защите военных в любой момент времени и по своему выбору».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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