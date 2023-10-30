Россия обвинила США в грубом нарушении международного права и суверенитета

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, на заседании Совета Безопасности в понедельник, 30 октября, заявил, что США, ударив по объектам на территории Сирии, грубо нарушили нормы международного права и суверенитета страны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «26 октября силы Соединенных Штатов по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в районе города Бу-Кемаль. В Вашингтоне заявили, что атака была предпринята в рамках реализации так называемого права на самооборону на американский манер – за тысячи километров от территории самих США. Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются не чем иным как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права».

«В условиях обострения израильско-палестинского конфликта такие действия чреваты крайне опасными последствиями и могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»