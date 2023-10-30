Поляки угрожают перекрыть все пропускные пункты на границе с Украиной

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» в понедельник, 30 октября, заявила, что польские перевозчики угрожают на два месяца перекрыть все пропускные пункты на границе с Украиной из-за роста конкуренции за транзит товаров в Евросоюз, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы «Укравтопром», в частности, говорится: «3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины. Акция планируется на два месяца. Забастовки координируются с властями Польши».

«Польша хочет, как можно сильнее усложнить жизнь перевозчикам, чтобы снизить количество рейсов. В частности, предлагают ввести разрешения для украинцев и запретить регистрацию компаний на территории Польши», – сообщили в Ассоциациы автопроизводителей Украины.

Киев, Иван Бабурин

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