Более 60 украинцев начали тренировки на системах ПВО Patriot в Германии

Люфтваффе бундесвера (Военно-воздушные силы Германии) в понедельник, 30 октября, сообщили, что 61 украинский военнослужащий в ФРГ начал обучение управлению зенитно-ракетным комплексом Patriot, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ВВС Германии в социальной сети Х (экс-Twitter) говорится: «Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередная многонедельная тренировка на Patriot, в которой принимает участие 61 украинский военный, а также десять украинских языковых посредников».

Берлин, Иван Бабурин

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