Несмотря на призыв ООН, Израиль блокирует поставки топлива в сектор Газа

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус в понедельник, 30 октября, на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU в Женеве заявил, что, несмотря на призывы Всемирной организации и гуманитарных организаций, его страна поставлять топливо в Газу не разрешит, чтобы им не смогли пользоваться в ХАМАС, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель ЦАХАЛ сказал: «Мы не позволим поставлять топливо в Газу. Нас ничто не обязывает к этому. Мы не хотим, чтобы его против нас использовал ХАМАС».

Напомним, что после начала бомбардировок Газы Израилем ООН и международные организации призывают Тель-Авив пропустить поставки топлива, поскольку это единственный способ обеспечить больницы и водоочистные сооружения электроэнергией.

Женева, Иван Бабурин

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