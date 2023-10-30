Лига арабских государств готовит экстренный саммит по ситуации в секторе Газа

Официальный представитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Джамаль Рушди в понедельник, 30 октября, заявил, что страны Лиги проводят консультации для подготовки к экстренному саммиту по ситуации в секторе Газа с целью оказать давление на Израиль, – сообщает телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya .

В комментарии телеканалу представитель ЛАГ сказал: «Проводятся интенсивные консультации по подготовке экстренного арабского саммита для обсуждения военной эскалации в секторе Газа. Саммит придаст четкий импульс арабской и международной позиции относительно ситуации в палестинском анклаве. ЛАГ поддерживает контакт со всеми силами с целью оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил наступление на сектор Газа. Однако, некоторые страны дают Израилю время для завершения военной операции в Газе и отвергают требование о прекращении огня».

Следует отметить, что ранее сегодня Всемирный банк в своем октябрьском докладе «Перспективы товарно-сырьевых рынков» заявил, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% – до $157 за баррель.

«С начала палестино-израильского конфликта цены на нефть выросли примерно на 6%», – говорится в докладе Всемирного банка.

Каир, Иван Бабурин

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