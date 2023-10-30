Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в понедельник, 30 октября пообещал министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову не позволить миру забыть о необходимости поддерживать Украину, – сообщают украинские СМИ.

В ходе беседы с украинским министром Шаппс сказал: «Путин надеется, что мир забудет о неотложной необходимости поддерживать Украину. Но, Великобритания никогда не позволит этому произойти. Мы предоставим больше военной поддержки и объединим наших союзников, чтобы дать Украине то, что ей нужно для победы».

Отметим, что ранее сегодня в журнале Time вышла статья, в которой говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает себя преданным западными партнерами.

Лондон, Иван Бабурин

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