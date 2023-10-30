Нетаньяху: Призывы к прекращению огня – это призыв сдаться ХАМАСу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 30 октября, на брифинге для иностранных СМИ заявил, что призывы к прекращению огня – это все равно, что призывать Израиль сдаться ХАМАС, а также то, что следует различать «невинные» жертвы среди израильтян и «непреднамеренные» среди палестинцев, – сообщает издание Times of Israel.

Отвечая на соответствующий вопрос Нетаньяху сказал: «Израиль не согласится на прекращение боевых действий после ужасающих терактов 7 октября. Призывы к прекращению огня – это призыв к Израилю сдаться Хамасу, сдаться террору, сдаться варварству. Этого не произойдет. Никто бы не призывал США согласиться на прекращение огня после нападения на Перл-Харбор во время Второй мировой войны».

На вопрос о количестве погибших среди мирных палестинцев в Газе израильский премьер-министр заявил, что «должно быть моральное различие между преднамеренным убийством невинных и непреднамеренными жертвами, которые сопровождают каждую законную войну».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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