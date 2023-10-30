В Израиле выступили за сохранение отношений с Россией

Наблюдатель узкого кабинета военных действий чрезвычайного правительства Израиля Рон Дремер в понедельник, 30 октября, на брифинге заявил, что несмотря на сложность, необходимо сохранять нормальные отношения с Россией, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дремер сказал: «В последние несколько лет у нас были сложные отношения с Россией, потому что, как вы знаете, мы действовали в Сирии для противодействия закреплению там Ирана. И это делалось таким образом, чтобы не сталкиваться с Россией. Отношения очень непростые. Самый лучший вариант это гарантировать, что мы можем продолжать иметь нормальные отношения с Россией. Хотя, конечно, мы очень обеспокоены связями Ирана и России».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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