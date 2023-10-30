Путин заявил о недопустимости эмоций

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 октября, в ходе экстренного совещания с руководством страны по событиям в Республике Дагестан, сказал, что глядя на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке – кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Дестабилизации и раскола российского общества инспирируется извне, в том числе с помощью изощренных технологий. Мы видим, что на Ближнем Востоке вместо наказания террористов стали мстить по принципу коллективной ответственности. Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке – кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы».

«Ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать для раскола, включая использование лжи, провокаций и агрессии», – добавил глава государства.

Москва, Иван Бабурин

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