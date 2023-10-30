Путин заявил, что для раскола в России используются изощренные технологии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 октября, в ходе экстренного совещания с руководством страны по событиям в Республике Дагестан, сказал, что для дестабилизации и раскола российского многонационального и многоконфессионального общества применяются самые изощренные технологии психологической и информационной агрессии, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «На недавней встрече с лидерами религиозных объединений я говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты против России. Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества применяют самые разные средства: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии».

Москва, Иван Бабурин

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