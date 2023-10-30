Путин: Беспорядки в Дагестане инспирированы западными спецслужбами через украинские соцсети

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 октября, в ходе экстренного совещания с руководством страны по событиям в Республике Дагестан, сказал, что произошедшие накануне беспорядки в Дагестане инспирированы через соцсети из Украины западными спецслужбами, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб. Не уверен, что все высокопоставленные кураторы Киева знают, чем занимаются их подопечные, разжигающие погромы в России. Мрази да и только. По-другому и сказать невозможно!»

«Я хочу в этой связи задаться вопросом: но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, – титульная нация в Дагестане. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними – и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе. Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте – под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина – взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе, будущее палестинского народа», – подчеркнул Путин.

«Для защиты конституции страны Российские главы регионов, спецслужбы и правоохранительные органы должны действовать своевременно и твердо по защите межнационального и межрелигиозного согласия», – подчеркнул Путин и добваил: «Правящие элиты США, не добиваясь успехов на поле боя, пытаются ослабить Россию изнутри».

Москва, Иван Бабурин

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