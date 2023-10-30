Кадыров призвал жестко пресекать провокации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 30 октября, на расширенном совещании в правительстве республики заявил, что попытка провокации по дагестанскому сценарию была оперативно пресечена прошедшей ночью в Чеченской Республике, и призвал «жестко пресекать» подобные такие действия.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Ввиду последних событий, связанных с трагедией палестинского народа, я подчеркнул, что израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться. Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике.

«СМИ региона во главе с министром ЧР по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий. Полицейские и росгвардейцы так же были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию», – отметил глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

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